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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفا حيويا في الجليل

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفا حيويا في الجليل
الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الأحد استهدافها لهدف حيوي بالجليل في شمال إسرائيل بالطيران المسيّر.

العالم - العراق

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد 31 مارس 2024 ، هدفا حيويا في عيلبون بالجليل المحتل ، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

وزعم جيش الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، اعتراض طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من الأراضي السورية متجها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقد تبنت فصائل المقاومة في العراق بين الحين والآخر، قصف مناطق في إٍسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما حذرت ذات الفصائل، الولايات المتحدة، من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".

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