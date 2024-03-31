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الاحتلال يقتل 400 فلسطينيا ويحرق 1050 منزلاً بمحيط مستشفى الشفاء

الاحتلال يقتل 400 فلسطينيا ويحرق 1050 منزلاً بمحيط مستشفى الشفاء
الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 400 مواطنا، وارتكب جرائم تدمير وحرق واستهداف 1,050 منزلاً في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، مدينا الصمت الدولي تجاه هذه الجريمة.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان له أن الاحتلال ارتكب جرائم اعتقال وتعذيب طالت المئات من المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل ومحيط مجمع الشفاء الطبي.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال لا يزال يحتجز 107 مرضى محاصرين داخل مجمع الشفاء في ظروف غير إنسانية، دون ماء، ودون دواء، ودون طعام، ودون كهرباء، من بينهم 30 مريضاً مُقعداً وقرابة 60 من الطواقم الطبية، ويمنع كل محاولات إجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، مما يضع حياتهم على المحك وفي خطر محدق.

وأدان مجدداً بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال “الإسرائيلي” لمجمع الشفاء الطبي، واصفا ذلك بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأدان إمعان الاحتلال في قتل وتجويع وتعذيب من هم داخل وفي محيط مجمع الشفاء.

وحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وبعض دول أوروبا والاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة نتيجة المشاركة والانخراط في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ينفذها جيش الاحتلال.

وحمِّلهم جميعاً مسؤولية التماهي مع سياسات الاحتلال الوحشية بحق شعبنا الفلسطيني وبشكل خارق وفظيع ضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الإنساني، وخاصة مواقفهم الداعمة لسياسة التجويع ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وطالب كل المنظمات الدولية وكل الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بالخروج من مربع الصمت والتنديد إلى مربع اتخاذ المواقف العملية والإجراءات الحقيقية والفعل الميداني لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف اقتحام المستشفيات ووقف تدمير القطاع الصحي.

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