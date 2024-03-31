تاكيد مصري اردني فرنسي على ضرورة وقف اطلاق النار بغزة +فيديو

العالم - مصر

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي عقى امس بالقاهرة مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي ستيفان سيجورني.

وقال شكري إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والأردن وفرنسا أكد ضرورة وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف: أكدنا رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبحثنا خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب قطاع غزة) المكتظة بالمدنيين.

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وفي 15 مارس/ آذار الجاري صدّق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لعملية عسكرية في رفح، دون تحديد إطار زمني لبدئها في المدينة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.

بدوره، طالب الصفدي في كلمته، بتدخل المجتمع الدولي لوقف الجنون الإسرائيلي في استخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأكد أن تعطيل دخول المساعدات من جانب الحكومة الإسرائيلية زيادة في التجويع.

وأضاف أنه من الممكن التعامل مع المجاعة في غزة خلال وقت قصير إذا فتحت إسرائيل المعابر البرية لدخول المساعدات.

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ويمنع كيان الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وفي كلمته قال وزير الخارجية الفرنسي: اتفقنا على العمل معا من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف: نحن ضد أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية ، مشيرا إلى أن فرنسا قدمت كذلك اقتراحات لحل الأزمة بين إسرائيل ولبنان.

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