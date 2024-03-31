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13شهيدا في خان يونس وآخر في غزة

13شهيدا في خان يونس وآخر في غزة
الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

استشهد 13 فلسطينيا، اليوم الأحد، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومسن في مدينة غزة، في اليوم الـ177 من العدوان الهمجي الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 11 فلسطينيا، وإصابة العشرات، في قصف للاحتلال على مجموعة من النازحين في بني سهيلا شرق خان يونس.

وأضافت المصادر، أن امرأة وطفلتها استشهدتا في قصف مدفعي صهيوني استهدف منزل عائلة المجيدة في المواصي غرب خان يونس.

وقالت مصادر محلية، إن انفجارات عنيفة هزت مناطق غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال برجا سكنيا في مدينة الأسرى شمال غرب النصيرات وسط القطاع.

واستشهد مواطن مسن متأثرا بإصابته بعد قصف الاحتلال لمنزله قرب وادي غزة وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منازل غرب مدينة غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في محيط دوار الكويت جنوب حي الزيتون شرق غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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