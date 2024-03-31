شلال الدماء مستمر في قطاع غزة.. والامراض تفتك بالاهالي +فيديو

العالم - خاص العالم

في اليوم السابع والسبعين بعد المئة على التوالي، يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وشهدت الساعات الماضية ارتكاب الاحتلال عددا من المجازر في القطاع راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

ومرة اخرى ترتكب قوات الاحتلال مجزرة جديدة ضد منتظري المساعدات الانسانية عند دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة فيستشهد ويجرح العشرات بقصف مدفعي، واكدت مصادر فلسطينية استشهاد 17 فلسطينيا واصابة 25 على الاقل في المجزرة، كما وارتقا 8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شاحنة مساعدات في دير البلح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، أدى الى ارتقاء شهداء واصابة اخرين،وقصفت مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية خيام النازحين ومنطقة الشاليهات مقابل ميناء خانيونس.

كما توغلت قوات الاحتلال في منطقة البركة جنوب غرب دير البلح وسط قطاع غزة، وقصفت منزلا في المنطقة،وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة لليوم الرابع عشر تواليا، وتنفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان، ولا تزال تسمع أصوات إطلاق نار متقطع واشتباكات في منطقة مستشفى .

من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الأمراض تنتشر بسرعة في قطاع غزة، مع انهيار النظام الصحي، واستمرار العدوان على القطاع المحاصر.

وشددت الوكالة، في تغريد على منصة إكس، على أن وقف إطلاق النار الإنساني الفوري، يعد أمرا ضروريا للوصول إلى مزيد من الأشخاص وتقديم الرعاية لهم.

كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مرارا من انفجار وشيك في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية في قطاع غزة جراء العدوان ومنع وصول المساعدات الانسانية.