منصف المرزوقي: غزة تدفع فاتورة فشل الربيع العربي

العالم - تونس

كلام المرزوقي جاء في اللقاء المفتوح الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم الأحد، وقدمه المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة.

وتناول المرزوقي مواقف الديمقراطيين العرب من حرب الإبادة على قطاع غزة، مشيراً إلى وقوعهم تحت صدمة ما يجري والشعور بالحزن والغضب، بسبب "المواقف المتخاذلة للأنظمة وحتى الشعوب العربية"، إلا أن "ثمة إمكانية لقراءة ما جرى من موقع ديمقراطي".

وسعى المرزوقي، المنخرط في النضال الحقوقي منذ أزيد من أربعة عقود، إلى تقديم قراءة لما يجري الآن في غزة والإجابة عن سؤال: "ماذا تُعلمنا غزة عن الديمقراطية ذاتها والرهانات عليها؟".

وقال المرزوقي إن "ما يقف وراء الكارثة الماثلة أمامنا يعود في المستويين العالمي والعربي إلى غياب الديمقراطية أو استنزافها أو فسادها"، مضيفاً أن "ثلاث مساحات تحت مجهر الديمقراطية أنتجت ثلاث صور، وهي: في العالم العربي فشل ديمقراطي، في إسرائيل ديمقراطية مزيفة تقوم على الانتخاب التمثيلي بما يجعلها تدار بآلية تسيء للديمقراطية أكثر مما تخدمها، وفي الولايات المتحدة ديمقراطية تحت الابتزاز الانتخابي واللوبي الصهيوني والمالي والإعلامي".