المقاومة العراقية تضرب هدفاً حيوياً في عمق الأراضي المحتلة

العالم - العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ضرب مجاهديها، صباح اليوم الأثنين، هدفاً حيوياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

وقالت المقاومة، في بيان، إنّ هذه العملية تأتي في إطار مواصلتها مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعب الفلسطيني في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّه.

وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

بيان المقاومة الإسلامية في العراق

وبالتزامن، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ حريقاً اندلع بعد دوي صفارات الإنذار في "إيلات" إثر سقوط صاروخ أو مسيرة أو صاروخ اعتراضي، واتجهت فرق الإطفاء إلى المكان.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ "وسائل مجهولة" سقطت في "إيلات"، مما أدى إلى إصابة عدة أماكن، قائلاً إنّ "جهة إطلاق الطائرة المسيرة نحو إيلات هي العراق وليست اليمن".

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، ضربها هدفاً حيوياً في "عيلبون" بالجليل المحتل، عبر الطيران المسيّر.

وسبقت هذه الاستهدافات، إعلان الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، أنّ المقاومة العراقية، "ستستهدف موانئ الاحتلال وطائراته ومصافي النفط في المتوسط، خلال المرحلة الثانية من العمليات العسكرية ضد الاحتلال.

ولطالما شدّدت المقاومة الإسلامية في العراق على أنّها ستواصل عملياتها ضدّ المستوطنات الإسرائيلية، حتى إعلان الهدنة في قطاع غزّة والتزام الاحتلال بشأنها، موضحةً أنّ مجاهديها سيبقون في جاهزيةٍ تامة خلالها.