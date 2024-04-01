حركة حماس وضعت مروان البرغوثي على رأس قائمة الصفقة

العالم - فلسطين

أوضح حويل في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، أن هذه الأطراف يضرها الإفراج عن مروان، ولديها خشية حقيقة من اليوم الثاني للعدوان على غزة.

وأشار إلى أن هؤلاء عملوا في السابق وهذه الفترة، للحيلولة دون الإفراج عنه.

وأكد حويل أن حركة حماس قالت إن مروان على رأس قائمة الصفقة. و الأمر بالنسبة إلينا متروك لدى حركة حماس.

وأضاف، الموضوع بات عند الحركة، ولا أحد يمكنه أن يمنعها، فالورقة القوية بيدها.

وأكد حويل أن حركة فتح أصدرت بيانًا تنفي فيه اعتراضها الإفراج عن مروان. و نأمل أن يقطع البيان اي محاولة من أي طرف لعرقلة إدراجه.



