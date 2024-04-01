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عضو المجلس الثوري لحركة فتح:

حركة حماس وضعت مروان البرغوثي على رأس قائمة الصفقة

حركة حماس وضعت مروان البرغوثي على رأس قائمة الصفقة
الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل، وجود أطراف محلية وخارجية تحاول عرقلة إدراج مروان البرغوثي في أي صفقة قادمة.

العالم - فلسطين

أوضح حويل في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، أن هذه الأطراف يضرها الإفراج عن مروان، ولديها خشية حقيقة من اليوم الثاني للعدوان على غزة.

وأشار إلى أن هؤلاء عملوا في السابق وهذه الفترة، للحيلولة دون الإفراج عنه.

وأكد حويل أن حركة حماس قالت إن مروان على رأس قائمة الصفقة. و الأمر بالنسبة إلينا متروك لدى حركة حماس.

وأضاف، الموضوع بات عند الحركة، ولا أحد يمكنه أن يمنعها، فالورقة القوية بيدها.

وأكد حويل أن حركة فتح أصدرت بيانًا تنفي فيه اعتراضها الإفراج عن مروان. و نأمل أن يقطع البيان اي محاولة من أي طرف لعرقلة إدراجه.

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