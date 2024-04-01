تركيا.. بسبب خذلان غزة.. حزب اردوغان يخسر الانتخابات

العالم - مراسلون

اسدل الستار عن انتخابات تركيا المحلية وافصحت صناديق الاقتراع عن هوية الفائز فيها؛ حزب الشعب الجمهوري اكبر احزاب المعارضة يكتسح البلديات الكبرى اما الحزب الحاكم فيمنى بهزيمة كان بعضها متوقع. نتيجة اقر بها الرئيس رجب طيب اردوغان واعدا بتدارك الاخطاء والعمل على المعالجة.

وقال اردوغان:"بعد 9 أشهر علی فوزنا في انتخابات الرئاسة، للأسف لم نحصل على النتيجة التي أردناها في الانتخابات المحلية. لقد قمنا، كحزب وتحالف شعبي، بالتحضير المكثف للانتخابات تماماً مثل الاختبارات السابقة. منذ اليوم الذي بدأ فيه التقويم الانتخابي، ظلت كوادر حزب العدالة والتنمية تعمل ليل نهار لكن للاسف لم ننجح".

تشير النتائج الاولية لفوز كاسح لحزب الشعب الجمهوري في اسطنبول وانقرة وازمير وهي البلديات الثلاث الكبرى، اضافة الى تقدم الحزب في عموم تركيا وهي نتيجة دفعت انصار حزب الشعب الجمهوري للاحتفال مبكراً في الميادين العامة.

وقال المواطن التركي تورغوت ينار لقناة العالم:"فاز امام أوغلو في بلدية اسطنبول و سيصبح رئيساً، هذه هي النهاية. لقد فزنا. وهذا ما كنا ننتظر جميعاً.

اليوم يفوز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات ليس فقط في اسطنبول بل في اغلب المدن التركية".

اللافت في نتائج الانتخابات المحلية ايضاً فوز حزب الشعب الجمهوري في بلديات كان يهيمن عليها العدالة والتنمية والاحزاب المحافظة منذ عقود بينها بلدية اسكودار وايوب سلطان و7 بلديات اخرى في اسطنبول.

وفق مايراه مراقبون فان خسارة العدالة والتنمية للبلديات الكبرى في الانتخابات المحلية يعود لسببين رئيسين اولهما التراجع الافتصادي والثاني ما يوصف بخذلان غزة وهو ما دفع نحو خسارة الاصوات المحافظة في هذه الانتخابات.