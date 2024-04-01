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مراسل العالم:

غارات اسرائيلية عنيفة على محيط بلدة راشيا الفخار جنوب لبنان

الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

استهدف طيران الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين بغارات عنيفة محيط بلدة راشيا الفخار جنوب لبنان.

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان طيران الاحتلال استهدف المنطقة التي تفصل بين بلدة الهبارية وراشيا الفخار بسبعة صواريخ.

وأضاف انه كان هناك قصف مدفعي اسرائيلي يطاول اطراف بلدة الخيام الجنوبية عند ساعات الصباح الاولى وايضا تمشيط بالرشاشات الثقيلة من مواقع الاحتلال في بلدة الغجر تجاه بلدتي الوزاني وعين عرب.

يذكر انه استشهد احد رجال المقاومة يوم امس باستهداف سيارته بصاروخ من مسيرة إسرائيلية في بلدة كونين جنوبي لبنان.

وردت المقاومة حتى ساعات الليل المتأخرة على الاعتداءات الاسرائيلية حيث قصفت بالمدفعية موقع المطلة وحققت فيه اصابات مباشرة.

للمزيد من التفاصيل اليكم الفيديو المرفق..

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