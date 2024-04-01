61 مليار دولار التبادل التجاري بين إيران و 15 دولة جارة

العالم - إيران

وقال رضواني فر بهذا الصدد: إن إجمالي التبادل التجاري (إجمالي الصادرات والواردات) من الناحية الوزنية مع 15 دولة مجاورة في العام الماضي بلغ 95 مليونا و924 ألف طن، أي بانخفاض قدره 2.45٪ مقارنة مع العام السابق له.

وأضاف: خلال هذه الفترة تم تصدير بضائع بقيمة 28 مليارا و288 مليون دولار إلى 15 دولة مجاورة وتم استيراد بضائع منها بقيمة 32 مليارا و485 مليون دولار ، بانخفاض قدره 9.51 % وزيادة قدرها 13.17% على التوالي.

وصرح نائب وزير الاقتصاد والمدير العام لمصلحة الجمارك الإيرانية: خلال هذه الفترة، انخفضت صادرات إيران من حيث القيمة إلى دول العراق وتركيا وجمهورية أذربيجان وتركمانستان وأرمينيا والكويت وقطر والسعودية، وشهدت زيادة إلى دول الإمارات وباكستان وأفغانستان وعمان وروسيا وكازاخستان والبحرين.

وعن استيراد البضائع من دول الجوار في العام الماضي قال: خلال هذه الفترة انخفضت الواردات من باكستان وكازاخستان والكويت والبحرين من حيث القيمة، وزادت من الإمارات وتركيا وروسيا وعمان والعراق وقطر وجمهورية أذربيجان وأرمينيا وأفغانستان وتركمانستان والبحرين، ولم يكن هناك استيراد من السعودية.

وقال رضواني فر: من خلال دراسة إحصاءات تجارة إيران مع دول الجوار، يتبين أن حجم التبادل التجاري (الصادرات والواردات) ازداد مع دول الإمارات وباكستان وروسيا وعمان وأفغانستان، وانخفض مع تركيا والعراق وأفغانستان وجمهورية أذربيجان وتركمانستان وأرمينيا وكازاخستان والكويت والبحرين والسعودية.

وفيما يتعلق بالدول الخمس الأولى المجاورة التي تمت معها أكبر عملية تبادل تجاري (إجمالي الصادرات والواردات) من حيث القيمة قال: خلال هذه الفترة، بلغت قيمة التبادل التجاري أكثر من 54 مليار دولار مع 5 دول مجاورة وهي الإمارات وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي.