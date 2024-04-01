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مراسل قناة العالم:

عدوان جوي إسرائيلي يستهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق + فيديوهات

الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا اليوم الاثنين، أن عدوانا جويا إسرائيليا استهدف مبنى القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني بحي المزة بالعاصمة السورية دمشق.

العالم - سوريا

وأفادت أنباء عن سقوط 6 شهداء حتى الآن جراء هذا العدوان..

يتبع..

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