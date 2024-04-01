وزير الخارجية السوري يدين العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق + فيديو

العالم - إيران
وقال فيصل المقداد في هذا الاتصال: ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.
وأضاف وزير الخارجية السوري: كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا
من جانبه قال السفير الإيراني بدمشق: هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي، ونجدد وقوفنا مع المقاومة ولسنا قلقين من أي إجراء يقوم به الاحتلال.
السفير الإيراني بدمشق: الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية يعكس حقيقة كيان الاحتلال الذي يقوم بكل شيء مناهض للإنسانية لتحقيق ما يريد