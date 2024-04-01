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الإحتلال يشدد الأمن حول قنصلياتها في العالم خوفا من رد إيراني على هجوم دمشق

الإحتلال يشدد الأمن حول قنصلياتها في العالم خوفا من رد إيراني على هجوم دمشق
الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أصدرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين أوامر لبعثاتها الخارجية في العالم بتعزيز الأمن حول مبانيها عقب ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

العالم - الاحتلال

وجاء في البيان الإسرائيلي: "نطالب الجميع بالحفاظ على السلوك الوقائي الاستباقي وإيلاء البيئة الحيطة وأمان بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج المزيد من الاهتمام مع التركيز على تحركات دبلوماسيينا، تخوفا من أي هجمات إيرانية محتملة على سفاراتنا ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

واستهدف طيران الإحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة لها واستشهاد كل من كان بداخل المبنى.

هذا وشددت طهران مساء اليوم الاثنين، على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

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