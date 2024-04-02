شهداء وجرحى بقصف للاحتلال في رفح واقتحام بلدتين بقلقيلية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر طبية، أن 5 مواطنين فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلان وإصيب عدد آخر بجروح، بعد قصف الاحتلال لمنزل غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة ووادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط غزة.

والليلة الماضية، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم عاملون في منظمات دولية، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت مركبة مدنية على طريق البحر غرب مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد أربعة من العاملين في منظمات دولية، فيما استشهد طفل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح.

وأعلنت مصادر طبية، يوم أمس الاثنين، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 32845 شهيدا.

وأضافت أن حصيلة الاصابات ارتفعت إلى 75392، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر ضد المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 63 مواطنا وإصابة 94 آخرين.

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة قفين

وفجر اليوم الثلاثاء ايضا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال جيش الاحتلال للشاب محمد الغالب بعد مداهمة منزله في البلدة.

وأضافت، أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من جهتها الغربية، وقامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب.

الاحتلال يعتقل احد المعتكفين في الأقصى

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، احد المعتكفين من داخل المسجد الاقصى المبارك.

وافاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الاقصى وداهمت خيام المعتكفين فوق سطح المصلى المرواني، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد.

قوات الاحتلال تقتحم بلدتي عزون وكفر قدوم شرق قلقيلية

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الليلة الماضية، بلدتي عزون وكفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق المدينة وداهم عددا من الأحياء فيها دون أي اعتقالات في صفوف المواطنين.