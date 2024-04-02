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اضافة لقاذفات ضد الدروع وصواريخ تكتيكية وذخائر ومتفجرات..

ابو علي العسكري: أعددنا لتجهيز المقاومة بالاردن باسلحة خفيفة ومتوسطة

ابو علي العسكري: أعددنا لتجهيز المقاومة بالاردن باسلحة خفيفة ومتوسطة
الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أصدر أبو علي العسكري "المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله"، بيانًا يوم امس الاثنين الاول من نيسان 2024، على حسابه في التليغرام، قال فيه ان كتائب حزب الله بصدد تجهيز مجاهدي المقاومة الاسلامية في الاردن  بأسلحة وقاذفات ضد الدروع وصواريخ تكتيكية. 

العالم - العراق

وقال ابو علي العسكري في بيانه: إن "المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات ضد الدروع والصواريخ التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان من المتفجرات، لنكون يداً واحدة للدفاع عن إخوتنا الفلسطينيين والثأر لاعراض المسلمين التي انتهكتها ابناء القردة والخنازير".

وأضاف، "جاهزون للشروع في التجهيز ويكفي في ذلك التزكية من مجاهدي حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، لنبدأ أولا بقطع الطريق البري الذي يصل إلى الكيان الصهيوني".

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