قاليباف: العمل العدواني الذي اقدم عليه الكيان الصهيوني سيواجه عقابا شديدا

العالم - ايران

واضاف قاليباف في رسالة بعثها اليوم : على اعتاب حركة الأمة الإسلامية في يوم القدس العالمي، انكشف عجز وغباء الكيان الصهيوني الغاصب والمعتدي امام مقاومة وصمود المجاهدين في الجبهات الإسلامية داخل المنطقة، ومرة أخرى في جريمة سافرة، ارتقى عدد من المجاهدين الشجعان من أبناء الشعب الإيراني بطريقة جبانة كشفت عن وحشية القائمين عليها أكثر من أي وقت مضى.

ووجه رئيس البرلمان، في هذه الرسالة، التهنئة والعزاء إلى قائد الثورة الإسلامية ومجاهدي جبهة المقاومة والشعب الإيراني الابي وأسر الشهداء الكريمة وخاصة الشهيد الواء زاهدي؛ لافتا بانهم ارتقوا في ذكرى استشهاد مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام.

وكان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق "حسين اكبري"، اعلن أن "طائرات F35" تابعة للكيان الصهيوني استهدفت (مساء الاثنين) مبنى القنصلية الايرانية المجاورة لسفارة الجمهورية الاسلامية في دمشق، بستة صواريخ من اتجاه الجولان المحتل؛ وقال في بيان له عقب وقع هذا العمل الارهابي : لقد كنت في مكان عملي بالسفارة وشهدت من غرفتي أن هذا المبنى تعرض لأضرار.

من جانبها، أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الايراني، استشهاد "العميد محمد رضا زاهدي" و"العميد محمد هادي حاج رحيمي" وخمسة من الضباط المرافقين لهم، اثر الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني عبر هجومه الصاروخي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

الى ذلك، دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، بشدة، الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني المعتدي على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، وقال : إن إيران، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، ستتخذ القرار حول طبيعة رد الفعل ومعاقبة المعتدي.