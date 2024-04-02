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شهيد جديد للمقاومة الاسلامية في لبنان

شهيد جديد للمقاومة الاسلامية في لبنان
الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

زفت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد المجاهد حسن رضا يوسف "هادي" من بلدة الخيام، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

العالم- لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين رضا يوسف "هادي" مواليد عام 1986 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

هذا وكشف الحزب في بيانين منفصلين استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وجاء فيها: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية:

عند الساعة 5:45 من صباح يوم الثلاثاء 02-04-‌‏2024 تجمعا ‏لجنود العدو في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابة مباشرة. ‏

عند الساعة 01:25 من فجر يوم الثلاثاء 02-04-‌‏2024 مجموعة ‌‏من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بقذائف المدفعية"

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