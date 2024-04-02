سفير إيران لدى الرياض: تطوير العلاقات مع السعودية مبدأ ثابت

العالم - إيران

جاء ذلك خلال لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الرياض علي رضا عنايتي مع وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، حيث بحثا أبعاد العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال السفير الإيراني: إن حسن الجوار وتطوير العلاقات مع البلد الشقيق السعودية ، مبدأ ثابت، وإن مسار العلاقات خلال العام الماضي(العام الإيراني الماضي انتهى في 19 آذار/مارس) دليل على ذلك.

من جانبه أكد وليد الخريجي عزم السعودية على تطوير العلاقات مع إيران وقال: إن البلدين يسيران في الاتجاه الطبيعي والصحيح وهذه العلاقات ستتطور أكثر فأكثر.