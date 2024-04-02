المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يدين العدوان على قنصلية إيران بدمشق

العالم - إيران

وجاء البيان الذي أصدره همام حمودي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق وما اسفر من استشهاد عدد من المستشارين يعد تصعيدا خطيرا، واستهتارا وقحا من قبل الكيان الصهيوني بالقوانين والمواثيق الدولية، ويجسد حالة الهستيريا التي آل إليها هذا الكيان بعد عجزه عن تحقيق أيا من أهدافه في غزة، رغم كل جرائمه المروعة.

أننا أذ نستنكر وندين بشدة هذا العدوان، نؤكد أن سعي نتنياهو لإيجاد مخرج من مازقه بتوسيع الحرب يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إتخاذ موقف رادع بمستوى الخطر وما قد يترتب من عواقب وخيمة تهدد السلام العالمي.

نؤكد تضامننا مع الجمهورية الاسلامية، ونعزيها- قيادة وشعبا- بشهدائها الابرار، سائلين الله ان يتغمدهم بواسع جناته.

الشيخ د. همام حمودي

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي