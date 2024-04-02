جريمة العدو الصهيوني بقصف القنصلية الإيرانية اعتداء على مكونات الأمة

العالم - إيران

وأضاف هذا البيان أن "جريمة الكيان الصهيوني بحق القنصلية الإيرانية تثبت بأن هذا الكيان عبارة عن مجموعة من المارقين والمجرمين والفاشيين تعاني من الإفلاس والهزيمة المركبة بفعل صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وضربات قوى المقاومة ومحورها".

وتابع البيان: إن جرائم العدو الصهيوني في سوريا وغزة ولبنان واليمن تؤكد بأن المقاومة ومحورها باتت كابوسا يلاحق الكيان الصهيوني وإن هذا العدو في حالة انهيار وارتباك وخطر وجودي يهدد كيانه بشكل كامل.

وفي الختام دعت لجان المقاومة عبر بيانها "شعوب الأمة وأحرارها وقواها الحية إلى الوحدة و النفير العام والإنتفاض لمواجهة العدوان الصهيوأميركي الذي يستهدف الأمة بكل مكوناتها لردعه على هذه الجرائم غير المسبوقة في التاريخ كله".