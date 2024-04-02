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فيديو خاص: العثور على شهداء في عبسان+آخر التفاصيل في القطاع!!

الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن الجيش الاسرائيلي ارتكب اليوم 7 مجازر ضد الفلسطينيين في غزة وصل منها الى المستشفيات 21 شهيدا بالاضافة الى العشرات من الاصابات.

العالم - خاص بالعالم

واضاف ان طارات الاحتلال قصفت في رفح منزلا وارضا زراعية، فيما استهدفت المدفعية المناطق الشرقية، فيما تستمر الغارات والقصف على المنازل ضد الاطفال والنساء والمدنيين في رفح.

يأتي ذلك بالتزامن مع التهديد الاسرائيلي للمدينة بالاجتياح البري، فيما طيران الاستطلاع يحلق فوق ارتفاعات منخفضة، والجيش يواصل غاراته وعملياته في خانيونس ايضا، خاصة محيط منطقة البلد حيث قام بنسف مربعات سكنية بأكملها.

واوضح: كما تم العثور على شهداء سقطوا من قبل في منطقة عبسان شرقي خانيونس.

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