فيديو خاص: العثور على شهداء في عبسان+آخر التفاصيل في القطاع!!

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واضاف ان طارات الاحتلال قصفت في رفح منزلا وارضا زراعية، فيما استهدفت المدفعية المناطق الشرقية، فيما تستمر الغارات والقصف على المنازل ضد الاطفال والنساء والمدنيين في رفح.

يأتي ذلك بالتزامن مع التهديد الاسرائيلي للمدينة بالاجتياح البري، فيما طيران الاستطلاع يحلق فوق ارتفاعات منخفضة، والجيش يواصل غاراته وعملياته في خانيونس ايضا، خاصة محيط منطقة البلد حيث قام بنسف مربعات سكنية بأكملها.

واوضح: كما تم العثور على شهداء سقطوا من قبل في منطقة عبسان شرقي خانيونس.

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