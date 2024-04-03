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تشاهدون  في بانوراما..

هل واشنطن جادة بمنع العدوان الاسرائيلي على رفح.. وأوكرانيا تئن بعد تأخر الدعم الأمريكي

هل واشنطن جادة بمنع العدوان الاسرائيلي على رفح.. وأوكرانيا تئن بعد تأخر الدعم الأمريكي
الأربعاء ٠٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، ما شهده ملف اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، من خلافات بين الادارة الاميركية ورئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يصر على اجتياح المدينة حتى بدون موافقة واشنطن.

العالم - بانوراما

وحذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، من اجتياح المدينة واضاف ان هذا الامر سيكون ضارا بكل بواشنطن وتل ابيب.

في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة ارسال المعدات العسكرية لكيان الاحتلال.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اعتزام حلف شمال الأطلسي الناتو إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لأوكرانيا لتأمين دعم عسكري لاوكرانيا لمدة خمس سنوات.

وقال الأمن العام للناتو ينس ستولتنبرغ، إن الصندوق من شأنه أن يجعل للحلف دورا كبيرا في تنسيق الدعم لأوكرانيا، وتأمين دعم مستمر ومستدام لها ماليا وعسكريا بالمستقبل، في حال وصول الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة.

هذا واكد ضباط اوكران، ان الصورة العسكرية للعمليات على الأرض باتت قاتمة. مشددين على أن هناك خطرا كبيرا من انهيار الخطوط الأمامية حيثما يقرر الجنرالات الروس تركيز هجومهم القادم.

واضافوا ان الاعتماد على الأخطاء الروسية ليس استراتيجية، منتقدين بشدة التباطؤ الغربي في ايصال الإمدادات وأنظمة الأسلحة الحديثة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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