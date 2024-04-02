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سوريا.. اغتيال مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في مدينة حماة

سوريا.. اغتيال مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في مدينة حماة
الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر سورية، يوم الثلاثاء، باغتيال مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في مدينة حماة جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة أمام منزله.

العالم-سوريا

ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة المدينة: "استشهاد مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في حماة المهندس باسل عبد القادر باستهداف سيارته بعبوة ناسفة أمام منزله في حي القصور بمدينة حماة".

أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الجمعة الماضي عن التصدي لمجموعات إرهابية تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" في ريف حلب.

وأضافت أن ذلك جرى ذلك بالتزامن مع العدوان الجوي الصهيوني على ريف حلب ومحاولة الاعتداء بالطيران المسير من قبل الإرهابيين على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم داعش على بعض المواقع في محيط تدمر.

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