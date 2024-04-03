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اليابان وتايوان والفلبين يحذرون من تسونامي عقب زلزال قوي

اليابان وتايوان والفلبين يحذرون من تسونامي عقب زلزال قوي
الأربعاء ٠٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، إن زلزالا قوته المبدئية 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.

العالم - منوعات

وأضافت أن تحذيراً من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) صدر في المناطق الساحلية القريبة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية.

من جهة أخرى، قالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، إن زلزالاً قوته 7.2 درجة ضرب العاصمة تايبه صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة «رويترز» عن شاهد عيان، أن الزلزال القوي أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة أجزاء من المدينة.

وأطلقت السلطات الفلبينية تحذيراً من خطر حدوث «أمواج تسونامي عالية»، وأمرت سكّان العديد من المناطق الساحلية في الأرخبيل بإخلائها، وذلك في أعقاب زلزال عنيف بقوة 7,4 درجات ضرب تايوان.

وقال المعهد الوطني لعلم الزلازل في تحذير وجّهه لـ23 مقاطعة «ننصح بشدّة سكّان المناطق الساحلية في المقاطعات التالية بإخلائها فوراً إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق داخلية».

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