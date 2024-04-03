مطار حيفا تحت نيران المقاومة الإسلامية في العراق

العالم- العراق

وقالت المقاومة العراقية إن العملية تأتي استكمالا للمرحلة الثانية من عمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهالي غزة.

كما سمع دوي انفجار قرب قاعدة عوفدا في وادي عربة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بعد انطلاق صفارات الإنذار، وصدور تحذير من تسلل طائرات مسيرة.

وادعى جيش الاحتلال اعتراض هدف جوي مشبوه مع أن وسائل الاعلام العبرية قالت إن الدفاعات الجوية لم تنطلق.

وكانت المقاومة العراقية قد أعلنت استهداف قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية أمس الثلاثاء بالمسيرات.

وهذا هو نص البيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

(إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ)

استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاربعاء الموافق 3 - 4 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، مطار حيفا الصهيوني بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الاربعاء ٢٣ - رمضان - ١٤٤٥ هـ