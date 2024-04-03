العالم - الأمیرکیتان

ووصف ترامب، الذي ظهر مع العديد من ضباط إنفاذ القانون، بالتفصيل عدة قضايا جنائية تتعلق بمشتبه بهم موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وحذر من أن العنف والفوضى سيقضيان على البلاد إذا لم يفز في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر .



وفي خطاب لاحق في غرين باي بولاية ويسكونسن، استخدم نبرة مماثلة، واصفا انتخابات عام 2024 بأنها "المعركة النهائية" للأمة.



وفي معرض حديثه عن لاكين رايلي، طالبة التمريض البالغة من العمر 22 عاما من جورجيا والتي تثور مزاعم أن مهاجرا غير شرعي من فنزويلا قتلها، قال ترامب إن بعض المهاجرين ليسوا بشرا.



وأضاف ترامب الذي تولى الرئاسة من 2017 إلى 2021: "يقول الديمقراطيون: من فضلكم لا تطلقوا عليهم اسم الحيوانات. إنهم بشر. "أنا أقول: لا، إنهم ليسوا بشرا.. إنهم حيوانات".



وفي خطاباته المثيرة للجدل، يزعم ترامب في كثير من الأحيان أن المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني قد هربوا من السجون والملاجئ في بلدانهم الأصلية ويغذون جرائم العنف في الولايات المتحدة.



ويتهم الرئيس الديمقراطي جو بايدن، منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر، الرئيس السابق بتشجيع الجمهوريين في الكونغرس على عدم إقرار تشريع هذا العام كان من شأنه تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية وتقديم إجراءات تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.



وقال مايكل تايلر، مدير اتصالات حملة بايدن، للصحفيين قبل خطاب ترامب: "دونالد ترامب ينخرط في خطاب متطرف يعزز الانقسام والكراهية والعنف في بلادنا".

وفي انتخابات 2020، تغلب بايدن على ترامب في ويسكونسن بأقل من نقطة مئوية واحدة وفي ميتشيغان بأقل من ثلاث نقاط مئوية.