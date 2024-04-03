الفشل في تغيير المعادلة مع حزب الله يشرد الاف الاسرائيليين

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وكتب ميشكا بن دايفيد في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه على الصعيد العسكري، «ظهرت حدود قوتنا، وخصوصاً اعتمادنا على الولايات المتحدة من ناحية التسلّح، كما اتضح أيضاً أنه بعد مرور 6 أشهر على حرب الاستنزاف في مواجهة حزب الله، أن قوة الحزب لا تزال كبيرة، وعشرات الآلاف من سكان الجليل لا يمكنهم العودة إلى منازلهم».

وقال مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الاعلام الاسرائيلي والمسؤولين الصهاينة لطالما تحدثوا عن قلق كبير ينتاب سكان المستوطنات الفارين الی عمق المناطق الفلسطينية المحتلة نتيجة عدم تغيير أي شكل من أشكال المعادلة التي رسمتها المقاومة مع الاحتلال، فضرب المناطق المحتلة مستمر طالما استمر العدوان الاسرائيلي علی غزة.

وأكد مراسل العالم ان مجالس مستوطنات الاحتلال ايضاً تحدثت عن عدم امكانية الدخول في عام دراسي جديد نتيجة الوضع الميداني علی هذه الجبهة وهذا ما يؤكد ان معادلة الردع التي تفرضها المقاومة هي ثابته ومؤثرة.

وأشار مراسل العالم الی تعطيل مشاريع ومصانع وحقول زراعية عن العمل في شمال الاراضي المحتلة نتيجة التضرر المستقيم من ضربات المقاومة أو الخوف من ضربات المقاومة.