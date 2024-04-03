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الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة بينهم صحفية

الأربعاء ٠٣ أبريل ٢٠٢٤ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأربعاء، 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة المحتلة، بينهم الصحفية أسماء هريش، ووالدة الشهيد أحمد هلال غيظان، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وعدد من عمال غزة، أثناء تواجدهم في مدينة رام الله.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في الخليل إن حسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كان 65 صحفي فلسطيني معتقل داخل سجون الاحتلال، أفرج عن عن البعض وبقى نحو 40 صحفي معتقل ومن ضمنهم الصحفية أسماء هريش.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، بيت لحم، طوباس، جنين، قلقيلية، وأريحا.

وأضاف، أن حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر وصلت إلى حوالي 800 معتقل.

ويواصل الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، يرافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

يذكر أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

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