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زلزال تايوان.. عالم هولندي حذر من حدوث ذلك قبل أيام!

زلزال تايوان.. عالم هولندي حذر من حدوث ذلك قبل أيام!
الأربعاء ٠٣ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، نشر فيديو كان قد أشار فيه قبل أيام لاحتمال حدوث زلزال كبير، وذلك بعد زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب اليوم الأربعاء سواحل تايوان.

العالم - منوعات

وقال هوغربيتس على حسابه في منصة "اكس": "بعد 3 أيام مما كان متوقعا. يمكنك مشاهدة التحليل التفصيلي للهندسة المعينة التي سبقت هذا الزلزال الكبير وسبب توقع حدوث زلزال بقوة 7.5 تقريبا". وأرفق تعليقه برابط يوتيوب للفيديو الذي كان قد نشره قبل أسبوع من الآن.

وفي منشور آخر، علق العالم الهولندي: "قبل بضعة أيام فقط أكدنا مرة أخرى على أهمية هندسة الزاوية القائمة التي سبقت أيضا زلزال تايوان هذا الصباح. تثبت هذه الهندسة أن القوة الكامنة وراء الآلية القادمة من الكواكب هي قوة كهرومغناطيسية. لا يمكن أن تكون الجاذبية".

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