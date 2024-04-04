العالم - فلسطين

وفق المسؤول نفسه، فإن ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله حدد مقر الهلال الأحمر بمستشفى القدس مقرا للقوة الأمنية بحماية جوية إسرائيلية.

قال إن "اللواء ماجد فرج وضع الخطة الأمنية لإدارة الوضع في غزة وتستند إلى ثلاث مراحل".

وأضاف أن "المرحلة الأولى هي الأمن الغذائي تحت غطاء الهلال الأحمر الفلسطيني والثانية تستهدف العشائر والثالثة الأمن الشامل".

وأكد أن "ماجد فرج كلف فريقا من ضباط جهاز المخابرات الفلسطيني بمتابعة تنفيذ الخطة".

ونوه إلى أن "أفراد من القوة الأمنية كُلفوا بجمع معلومات من مستشفى الشفاء لماجد فرج قبل أسبوعين من الاقتحام الإسرائيلي الأخير".