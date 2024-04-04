الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة وسط اشتباكات مع المقاومين

العالم - فلسطين

ففي جنين، أفادت مصادر محلية أنّ قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى بلدة يعبد، وحاصرت منزل القنيري، حيث دارت اشتباكات مسلحة تصدى خلالها المطارد القنيري للقوة المتوغلة قبل إعلان استشهاده.

واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، وصورت منازل عدد من الشهداء، عرف منها منزل الشهيد أحمد اسماعيل زكارنة.

وأفادت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشبان أحمد نزال، وسلاح نزال، وأمجد الدامون، كما داهمت منزل الأسير يوسف أبو زينة.

واندلعت اشتباكات مسلحة، الليلة الماضية، بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين وبلدة قباطية بالضفة الغربية المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مصطفى جرار وابنه محمود جرار بعد مداهمة منزلهم في بلدة برقين غرب جنين، والشاب حسين الحردان من منزله في ضاحية صباح الخير بمدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال معززة بعدد كبير من الآليات والجرافات العسكرية اقتحمت جنين من شارعي نابلس وحيفا، وتصدى لها المقاومون وأطلقوا باتجاهها الرصاص وفجروا عبوة ناسفة محلية الصنع بجرافة.

أمّا في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عيناء غيظان شقيقة الشهيد أحمد ياسين غيظان خلال اقتحام قرية قبيا بعد اعتقال والدته وشقيقيه أمس.

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الأمعري بمدينة رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ طه بدران بعد اقتحام منزله في المخيم.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الشاب أشرف السجدي، والجريح محمد شمروخ، خلال اقتحام مخيم الدهيشة.

واقتحمت قوات الاحتلال نابلس ونفذت عمليات دهم واعتقلت الشقيقين خضر ومعتصم ابو السعود خلال اقتحام منزلهم في رفيديا.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منذر الأقرع، بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية، والفتى يونس حوراني بعد اقتحام منزله في حي النقار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين معاذ وخالد رائد النعيم خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس صباح اليوم.