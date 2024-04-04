المطبخ المركز العالمي يدعو لتحقيق مستقل بمقتل 7 من فريقه في غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

تتوالى ردود الأفعال على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي فريق الإغاثة التابع للمطبخ المركز العالمي، والذي ادى إلى مقتل سبعة من موظفيه خلال قيامهم بإيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.

المطبخ العالمي المعني المباشر بالجريمة الإسرائيلية كسر صمته ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل بضربات جيش الاحتلال ومحاسبة المسؤولين.. وأكد أن استهدافه موظفيه تم بشكل متعمد.

وفي تصريح مصور قال مؤسس المطبخ المركزي العالمي خوسيه آندرس: "لقد تم استهدافهم بشكل منهجي، سيارة تلو الأخرى، كانوا يستهدفوننا في منطقة خفض الاشتباك، في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.. لقد علموا أن فريقنا كان يتحرك على هذا الطريق بثلاث سيارات."

وفي السياق أكدت الإدارة الأميركية أن الرئيس جو بايدن محبط إلى حد كبير، إزاء مقتل عمال الإغاثة ويعتزم مطالبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتعديل طريقة نقل المعلومات بشأن تمركز عمال الإغاثة.

كما أعرب وزير الدفاع الأميركي لوزير حرب الاحتلال عن غضبه إزاء مقتل عمال منظمة المطبخ المركزي العالمية، وحث غالانت على إجراء تحقيقشفاف وسريع في مقتل عمال الإغاثة ومشاركة نتائجه علنيا.

لكن مستشارين في البيت الأبيض أكدوا أن الاعتماد على تحقيق الكيان الإسرائيلي بمقتل عمال الإغاثة يقلل من أي فرص للمحاسبة، وأوضحوا أن إدارة بايدن ليست لديها رغبة كبيرة في فرض إجراءات عقابية على تل أبيب.

كندا وعلى لسان رئيس وزرائها علقت على قتل الجيش الإسرائيلي لعمال الإغاثة ودعت الاحتلال إلى لتقديم تفسير للعالم بشأن ما حدث، وأكدت على ضرورة ضمان سلامة عمال الإغاثة.

بولندا بدورها كسرت صمتها على الجرائم الإسرائيلية واستدعت سفير الكيان الإسرائيلي لديها للاحتجاج على استهداف عمال الإغاثة في غزة، وأعربت عن غضبها إزاء الهجوم الذي استهدف متطوعين في منظمة المطبخ المركزي العالمي.

أستراليا هي الأخرى اعتبرت أن مقتل عاملة إغاثة أسترالية في غزة غير مقبول، وطالبت حكومة الاحتلال بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة كاملة للمسؤولين عن الهجوم.

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