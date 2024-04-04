في يوم الــ 181.. غزة في أحدث تطورات العدوان الإسرائيلي

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية في المخيم، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان قرب بيتونيا وهم: أحمد عزوز مطير، ووائل مطير، ورائد روبين زايد، وأحمد سامر علقم، ومحمد تايه الكسبة، وعمر زايد.

وفي السياق، اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة ظهر اليوم محلا تجاريا في بلدة الرام شمال القدس المحتلة واعتقلت الشاب حمزة راتب الصرعاوي.

هذا وفيما يلي آخر تطورات أحداث اليوم:

11:04 مصادر عبرية: الجيش يعتقل شبانًا من الداخل والضفة (بزعم) تشكيل خلية لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية والتخطيط لاغتيال الوزير المتطرف إيتمار بن غفير واختطاف جنود

10:36 مدفعية الاحتلال تقصف محيط وادي غزة ومناطق شمالي النصيرات

10:31 قصف مدفعي إسرائيلي يتركز على شرقي المغازي

10:20 جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة

9:26 وزارة الصحة بغزة

▪️ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

▪️ ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33037 شهيدا و75668 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

9:24 "هيومن رايتس ووتش":

قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت بشكل غير قانوني مبنى سكنيا بغزة في 31 أكتوبر دون وجود أي هدف عسكري

الغارة الإسرائيلية على المبنى بغزة قتلت 106 مدنيين منهم 54 طفلا وهي تشكل جريمة حرب مفترضة

9:19 "هآرتس" عن طبيب: "إسرائيل" تقترف مخالفات قانونية بسجن سري في صحراء النقب تحتجز فيه أسرى من غزة

9:16 جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف منازل سكنية في حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

9:13 الطيران المروحي يطلق النار شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

9:04 الاحتلال يعتقل الشقيقان يحيى سكاكيه ورأفت سكاكيه وإصابة شاب خلال اقتحام مخيم الأمعري جنوبي رام الله

9:02 مستوطِنات يغلقن شارعاً في القدس ويتظاهرن للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة

9:01 نقل الشهيد أسعد عصام القنيري الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في يعبد جنوب غرب جنين

8:58 قوات الاحتلال تفجر عبوات ناسفة عثرت عليها قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية

8:22 استشهاد المطارد أسعد القنيري بعد خوضه اشتباكات مسلحا مع قوة خاصة إسرائيلية حاصرت منزله في بلدة يعبد جنوب غربي جنين

8:19 قصف مدفعي يستهدف شرق دير البلح

8:17 الطيران المروحي يطلق النار شرق القرارة وشرق دير البلح وسط القطاع

7:10 قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة يعبد جنوب غرب جنين

4:11: قوات الاحتلال تعتقل الشاب حسين الحردان من منزله في ضاحية صباح الخير بمدينة جنين

4:09: اعتقال مصطفى جرار وابنه محمود جرار بعد مداهمة منزلهم في بلدة برقين غرب جنين

4:06: اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس

3:57: قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون غرب مدينة جنين

3:55: قوات الاحتلال تعتقل الشاب حسين الحردان من منزله في ضاحية صباح الخير بجنين

3:53: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم دهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية

3:37: شهود عيان: عدد المعتكفين المعتقلين هذه الليلة من المسجد الأقصى وصل إلى 5 معتكفين تم إعتقالهم في عدة مداهمات لساحات المسجد وخيام المعتكفين فيه

3:30: قوات الاحتلال تعتقل عائشة عيظان شقيقة الشهيد أحمد ياسين غيظان بعد اقتحام منزلها في قرية شبتين غربي رام الله

3:22: قوات الاحتلال تعتقل الشابين سلاح نزال ونسيم ابوالرب من بلدة قباطية جنوبي جنين قبل انسحابها من البلدة

3:17: غارات جوية إسرائيلية تستهدف شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

3:15: إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية المتوغلة شمالي محافظة الوسطى من قطاع غزة

2:58: بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا بواسطة الطيران المسيّر ، هدف حيوي في إسدود بأراضينا المحتلة

2:31: الاحتلال يعتقل شقيقة الشهيد أحمد ياسين غيظان باقتحام قرية قبيا غرب رام الله وذلك بعد يوم من اعتقال والدته واثنين من أشقائه

1:58 مشاهد من إطلاق المقاومة الإسلامية في العراق طيران مسيّر باتجاه قاعدة رامات ديفيد الجوية في أراضينا المحتلة

1:41 طواقم الدفاع المدني تتمكن من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزليّ "عائلة أبو دراز" غرب رفح وعائلة نصر" شرق رفح الليلة

1:24: شهداء قصف منزل عائلة أبو دراز في حي تل السلطان غربي مدينة رفح:-

1.نسمة اكرم عبد الله الرخاوي، 30 عاماً

2.طفلة/أيسل اشرف غسان دراز، عام

3.طفلة/راسيل اشرف غسان دراز، عامين

4.مجهول

1:17: استشهاد امرأة وابنتها في قصف منزل لعائلة نصر في رفح، وهما:-

امال محمد عبد السلام نصر، 52 عاماً

مؤمن ناصر يعقوب نصر، 16 عاماً

وإصابة آخرين

1:14: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية

1:09: وسائل إعلام لبنانية: الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة كفركلا

1:03: جرافات الاحتلال تواصل أعمال تجريف البنية التحتية في أنحاء متفرقة من مدينة جنين

12:50: إصابة طفلة ١٣ عاماً بشظايا رصاص حي باليد خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين وتم نقلها للمستشفى

12:46: المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة رامات ديفيد الجوية الصهيونية بالطيران المسير

12:36: سرايا القدس_ كتيبة جنين:

يخوض مجاهدونا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة

12:26: شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة نصر في حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

12:25: وسائل إعلام لبنانية:

الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت مدينة الخيام

12:16: شبان يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع في بلدة عزون شرق قلقيلية

12:07: غارة جوية إسرائيلية تستهدف منطقة خربة العدس في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

12:01: صفارات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل