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عشرات الزوارق تنطلق في البصرة حاملة الأعلام الفلسطينية + فيديو

الخميس ٠٤ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

البصرة (العالم) 2024.04.04 – إنطلقت المسيرات البحرية اليوم الخميس 4 أبريل 2024 قبيل يوم القدس العالمي والتي بدأها حرس الثورة الإسلامية في إيران في ميناء بندر عباس بالتزامن مع العروض البحرية في سواحل دول محور المقاومة.

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وشهد ميناء البصرة العراقي أيضا عروضاً بحرية وفعاليات واحتفالية بمناسبة يوم القدس العالمي، حيث أفاد مراسلنا من هناك فاضل البطاط أن: "الأعلام الفلسطينية رفعت على الزوارق النهرية في مياه شط العرب، والفعالية هي واحدة من الفعاليات التي تقام في العراق وفي مدينة البصرة بالتحديد إحياءاً ليوم القدس العالمي."

وأضاف أن هناك فعاليات أخرى أيضا ستعقب هذه الفعالية حيث ستشهد محافظة البصرة مساء اليوم مسيرة حاشدة يشارك بها العديد من فصائل المقاومة منها ألوية من الحشد الشعبي إضافة للكيانات السياسية الموجودة في محافظة البصرة فضلا على الممثليات التي تتواجد في المحافظة.

وأشار إلى أن أكثر من 50 زورقا نهريا انطلقت رافعة للأعلام الفلسطينية في رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يواجهة آلة الحرب الإسرائيلية والجرائم التي ترتكب هناك وخصوصا في قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه الفعاليات تشد من عضد الفلسطينيين للصمود أمام التحديات التي يواجهونها خصوصا أمام الصمت العربي إزاء ما يرتكبه كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين، وتشكل رسائل عدة بعثها العراقيون من المكان إلى الشعب الفلسطيني وأيضا للداعمين والمؤازرين لكل الجبهات التي تدعم المقاومة الفلسطينية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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