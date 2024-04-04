عشرات الزوارق تنطلق في البصرة حاملة الأعلام الفلسطينية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وشهد ميناء البصرة العراقي أيضا عروضاً بحرية وفعاليات واحتفالية بمناسبة يوم القدس العالمي، حيث أفاد مراسلنا من هناك فاضل البطاط أن: "الأعلام الفلسطينية رفعت على الزوارق النهرية في مياه شط العرب، والفعالية هي واحدة من الفعاليات التي تقام في العراق وفي مدينة البصرة بالتحديد إحياءاً ليوم القدس العالمي."

وأضاف أن هناك فعاليات أخرى أيضا ستعقب هذه الفعالية حيث ستشهد محافظة البصرة مساء اليوم مسيرة حاشدة يشارك بها العديد من فصائل المقاومة منها ألوية من الحشد الشعبي إضافة للكيانات السياسية الموجودة في محافظة البصرة فضلا على الممثليات التي تتواجد في المحافظة.

وأشار إلى أن أكثر من 50 زورقا نهريا انطلقت رافعة للأعلام الفلسطينية في رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يواجهة آلة الحرب الإسرائيلية والجرائم التي ترتكب هناك وخصوصا في قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه الفعاليات تشد من عضد الفلسطينيين للصمود أمام التحديات التي يواجهونها خصوصا أمام الصمت العربي إزاء ما يرتكبه كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين، وتشكل رسائل عدة بعثها العراقيون من المكان إلى الشعب الفلسطيني وأيضا للداعمين والمؤازرين لكل الجبهات التي تدعم المقاومة الفلسطينية.

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