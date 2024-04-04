العالم - فلسطين

وأكد أبو حمزة،" أن المقاومة ستواصل بمؤازرة جبهات الإسناد التصدي للاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال كافة، رداً على التغول الإسرائيلي بحق المدنيين".

وقال أبو حمزة في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، "إن ما يجري في الميدان، يؤكد أنّ فصائل المقاومة تواصل خوض معركة "طوفان الأقصى" بكلّ عزم على المستوى العسكري والأمني والشعبي.

وأشار إلى أنّ "ما يجري في قطاع غزّة يستوجب منا الوقوف عند مسؤولياتنا لتقديم الدماء في مواجهة الترسانة الصهيوأميركية"، مشدداً على أنّ "المقاومة تواصل صدّ العدوان في قطاع غزّة والضفة الغربية ولبنان، وحضورها الميداني يعني أنّها ترفض الاحتلال وستستمر في المعركة على قاعدة وحدة الساحات".

كما تابع أنّه "بمؤازرة جبهات الإسناد نواصل التصدّي في كلّ محاور القتال للاحتلال الإسرائيلي، رداً على التغوّل الإسرائيلي بحق المدنيين".

كذلك، وجّه أبو حمزة التحية من قلب المعركة إلى حزب الله في لبنان، وحزب الله في العراق واليمن الأبيّ وسوريا العروبة والجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك حيّا الجماهير التي خرجت في الأردن نصرةً لقطاع غزّة، مؤكداً أنّ صدى أصواتها تُسمع في غزّة.

ولفت إلى أنّ "الدماء الزكية في فلسطين بدأت تزهر من الأردن الى تونس والبحرين وغيرها"، مردفاً: "نعدكم بالنصر وبأن صمود الشعب الفلسطيني سيكون نموذجاً لكلّ شعوب العالم".