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نادي الأسير يعلن..

اعتقال نحو 270 من نساء الضفة منذ بدء العدوان على غزة

اعتقال نحو 270 من نساء الضفة منذ بدء العدوان على غزة
الخميس ٠٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من عمليات الاعتقال الممنهجة بحق النساء الفلسطينيات بعد بدء عدوانه الهمجي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وكان آخرها اعتقال شقيقتي الشهيد أحمد غيظان من رام الله، وهما أمهات وكلاهما "حامل" في شهرها الخامس.

العالم - فلسطين

وأضاف في بيان، اليوم الخميس، أن حملات الاعتقال بين صفوف النساء، تصاعدت مؤخرا ويمكن مقارنة هذه الفترة بالفترة الأولى من العدوان، والتي شملت قاصرات، وطالبات، وزوجات معتقلين وشهداء، وأمهات منهن مسنات، إضافة إلى أمهات مرضعات.

وأوضح أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء بعد 7 أكتوبر، بلغ نحو (270)، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس المحتلة، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، ونساء من غزة مقيمات في الضفة، مؤكدا أن لا معلومات حول حالات الاعتقال الكاملة للنساء من غزة.

يُشار إلى أن الأسيرات والغالبية منهن وجهت لهن “تهما” تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شكلت بعد السابع من أكتوبر، أبرز الذرائع التي استخدمها الاحتلال لاعتقال المواطنين، ومن لم يتمكن الاحتلال من تشكيل لائحة “اتهام” بحقها على خلفية التحريض جرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري.

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