حزب الله يعلن استهدافه فريقا ‌‏فنيا إسرائيليا ومواقع مهمة تابعة للجيش

العالم-لبنان
وأوضح "حزب الله" في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-2024 فريقا فنيا إسرائيليا أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة".
وأضاف "حزب الله": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:20 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-2024، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".
وأكد "حزب الله": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:45 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-2024، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".