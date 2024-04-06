آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وردّ المقاومة

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى ان صواريخ المقاومة طالت مواقع الاحتلال وكانت من شوميرا الى شلومي الى جل العلام الى زرعيت وكان اغلبها بصواريخ البركان التي اطلقتها المقاومة كانت تستهدف مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال الاسرائيلي في هذه المنطقة منوها الى ان مرابض الزاعورة الشرقي التي كانت تطلق مدافعها بصليات باتجاه القرى اللبنانية كانت صواريخ الكاتيوشا بصليات كبيرة تتصدى لهذه المرابض وتعمل على تحقيق الاصابات المباشرة.

وقال مراسلنا أن احدى المسيّرات الهجومية انقضت على موقع العاصي مستهدفه منظومة الدفاع ومنظومة التشويش الإسرائيلية على المسيرّات بمسيّرة انقضاضية، وهذا الموقع يقع قبالة ميس الجبل مباشرة بعدما كان هنالك اعتداء على هذه البلدة.

ونوه مراسلنا أن موقع زبدين ورويسات العلم ايضا كان له نصيب من عمليات المقاومة بالصواريخ المناسبة ورويسات العلم بصواريخ البركان لافتا الى انه حتى الساعة كان هنالك تسع بيانات تتحدث عن تسع عمليات ونحن امام الساعات اولى من هذا الليل لا يوجد معلومات حول كيف ستكون عمليات الرد على هذه الاعتداءات.

وبيّن مراسلنا ان العمليات الاسرائيلية كان قد بدأت منذ الصباح الباكر، حيث اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة أرنون مستهدفا محيط بعض منازل الذين نزحوا من بعض القرى الامامية الى هذه القرية الا ان اللطف الإلهي حال دون وقوع مجزرة كبيرة بحيث سقطت الصواريخ في مناطق مفتوحة.

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