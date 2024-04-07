الإحتلال يعترف بمقتل 600 جندي وضابط وإصابة نحو 3200 آخرين

العالم – خاص بالعالم

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت تفجيرها بعبوة 'ثاقب - برميلية محلية الصنع دبابة صهيونية من نوع 'ميركافا 4' شرقي دير البلح وسط القطاع.

وأكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدميرثلاث آليات صهيونية وإمطارها بقذائف الهاون ضمن عملية مشتركة مع سرايا القدس مواقع الاحتلال.



كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ‌علنت أنها قتلت خلال الساعات الماضية أربعة عشر جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات نوعية نفذتها في محور خانيونس مشيرة ‌إلي أن تسعة منهم قتلوا في منطقة الزنة شرقي المدينة.



واستهدفت الكتائب ثلاث دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف 'الياسين مسة وخمسة مشيرة‌ الي أنه فور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقا تم استهدافهم بتفجير ثلاث عبوات مضادة للأفراد ما ‌أدي لمقتل ستة جنود وإيقاع عدد آخر من الجرحى في صفوف قوات الاحتلال.

جيش الاحتلال وبإتمامه الستة أشهر من الحرب والعدوان علي غزة أقر بمقتل 600 جندي وضابط وإصابة نحو ثلاثة آلاف ومئتين آخرين، بينهم نحو خمسمئة جروحهم بالغة الخطورة.

وفي اعتراف سابق بشأن حجم الخسائر البشرية التي ألحقتها المقاومة بالاحتلال في غزة أوضحت وسائل إعلامه أن العدد المرتفع للقتلى والجرحى في صفوف القوات الاسرائيلية يعادل حجم لواء في الجيش.

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