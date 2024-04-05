فيديو خاص حول احتفاء سوريا بيوم القدس العالمي

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احتفاء بيوم القدس العالمي اقام السوريون والفلسطينيون فعاليات متتوعه و ندوات فكرية وثقافية في منطقة السيدة زينب عليها السلام وباقي المحافظات السورية تجسيدا لرمزية هذا اليوم وترسخياً للقضية الفلسطينية.

الفعاليات المنتشرة عشيت يوم القدس العالمي على كامل الجغرافية السورية ركزت على نضال الفلسطينين قي غزة واطلقت وسما بهذا اليوم يحمل اسم طوفان الأحرار.

وقال الناطق الإعلامي لحملة ترويج يوم القدس العالمي للعالم: "هذه الحملة بتنظيم من اللجنة الدائمة ليوم العالمي، ضمن فعاليات يوم القدس العالميي بالتزامن مع ساحات أخرى تنظم فيها فعاليات يوم القدس العالمي مثل إيران والعراق ولبنان، وفلسطين المحتلة وغزة ، وجاء هذه الحملة بناء على دور الإعلام الجديد(سوشيال ميديا) في تعرية الاحتلال وايصال معانات الشعب الفلسطيني".

هذا المكان هو واحد من مئات الأمكان أجتمع فيه رواد شبكات التواصل الاجتماعي عشية يوم القدس العالمي لإطلاق وسم طوفان الاحرار لما له من أهمية في الترويج الاعلامي لهذا اليوم العظيم وللقضية الفلسطينية.





ومن ضمن الفعاليات التي أحيت في سوريا خرجت عشرات المراكب في مسيرة بحرية، شاركت فيها عشرات القوارب. وحملت القوارب والسفن أعلام فلسطين، تأكيداً على التمسك بقضية فلسطين والمقدسات، باعتبارها قضية الامة المركزية.



السردية الفلسطينية التي نجحت بالوصول لكل بيت في أصقاع الأرض تنجح اليوم وعبر يوم القدس العالمي ان تكون القضية الأولى في العالم التي تناصرها الشعوب الحرة حتى إعادة الحق الى أصحابه.