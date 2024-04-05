أردنيون يطالبون بقطع الجسر البري مع كيان الاحتلال

العالم - فلسطين

واستهجن المشاركون موقف الأنظمة العربية من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون، كما نددوا باستمرار إغلاق معبر رفح وشح المساعدات التي تصل إلى القطاع وخاصة المناطق الشمالية.

وهتف المشاركون للمقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها وقادتها، وحيوا صمود الشعب الفلسطيني على أرضه رغم وحشية العدوان، كما أكدوا على سلمية حراكهم الداعم لقطاع غزة والذي يستهدف الاحتلال وجرائمه، مطالبين في الوقت ذاته بالإفراج عن جميع معتقلي الحراك.

وندد المشاركون بالدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الأميركي غير المحدود لدولة الاحتلال في جرائم الإبادة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين في السياق ذاته أن الولايات المتحدة شريكة بكل جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي المناصر لغزة، مؤكدين أنّ التضامن مع غزة والحراك الشعبي الواسع هو عنوان قوة للدولة وتعزيز لمواقفها.

من جانبها، أدانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الأردنيين إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال المحامي بلال داغر والمحامي المتدرب فراس سكجها، الخميس الماضي، قائلة إن عملية الاعتقال جاءت خلال مشاركتهما كأعضاء فاعلين في لجنة الحريات النقابية وأثناء قيامهما بدورهما في إسناد ودعم المتظاهرين ضد جرائم الإبادة الجماعية في غزة وكفريق رصد.