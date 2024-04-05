الشيخ البياتي للعالم: يوم القدس العالمي هو يوم التوحيد والنصرة

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وأضاف، لبياتي لقناة العالم الإخبارية خلال التغطية الخاصة بيوم القدس العالمي، أن يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من كل شهر رمضان وحد الأمة الإسلامية والعربية.

ووصف المتحدث باسم دار الإفتاء العراقية يوم القدس العالمي بيوم التوحيد والنصرة، والوجدان والغيرة الإسلامية، مؤكدا بأن كل من ينطق بالشهاديتين يجب أن يتحلى بالغيرة الإسلامية.

وأكد البياتي، أن يوم الجمعة الأخير من كل شهر رمضان مبارك منذ 45 عاما تتوحد فيه الأمة الإسلامية وأن وتيرة هذه الوحدة هي في ازدياد بفضل الله عز وجل.

هذا وخرجت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بمشاركة أعداد كبيرة من الإيرانيين.



وشارك آلملايين الإيرانيين في المسيرات السنوية الداعمة للشعب الفلسطيني بمناسبة يوم القدس، مرددين هتافات منددة بأميركا وكيان الاحتلال الإسرائيلي كما رفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين، ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني.

وتجري مراسم إحياء يوم القدس العالمي هذا العام تحت شعار 'طوفان الأحرار'، للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني وضرورة حمايته.