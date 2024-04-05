شاهد.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بيوم القدس العالمي بالمسجد الأقصى

العالم - مراسلون

واضاف ان التوافد بدء منذ ساعات الفجر الاولى حيث شهدت صلاة الفجر مشاركة لاكثر من 90 الف اتوا من الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة ، مع انتشار لاكثر من 6 الاف شرطي من قوات الاحتلال مع التشديد للمعابر الفاصلة عن باقي مدن الضفة والسماح لاعداد قليلة ويبلغون سنا معينا ويحلمون تصريحا من ابناء الضفة الغربية.

واشار الى ان يتوقع ان تصل اعداد المصلين الى حوالي 140 الف مصلى ، ويوم القدس العالمي يعتبر في نظر الاحتلال يوم خطير حيث تكون هناك استعدادات خاصة من خلال التواجد العسكري من خلال عشرات الحواجز الاحتلالية والتواجد الشرطي الكبير.

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