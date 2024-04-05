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الشعب الإيراني يقدم 3 ملايين دولار كمساعدات نقدية لأهل غزة

الشعب الإيراني يقدم 3 ملايين دولار كمساعدات نقدية لأهل غزة
الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الايرانية، انه تم جمع أكثر من ثلاثة ملايين دولار من التبرعات النقدية من الشعب الإيراني لمساعدة غزة والتي سيتم استخدامها لشراء المواد الغذائية والأدوية وإرسالها إلى الشعب الفلسطيني.

العالم - إيران

وقال"وحيد سليمي"في معرض تأكيده على دعم جمعية الهلال الأحمر الإيراني الكامل للشعب الفلسطيني المظلوم منذ بداية حرب غزة: حتى الآن، تمكنت جمعية الهلال الأحمر لجمهورية الإسلامية الإيرانیة من إرسال حوالي 0 آلاف طن من المساعدات الإنسانية غير النقدية بما في ذلك الأدوية والغذاء والمواد الصحية إلى غزة بمشاركة الناس.

وتابع: منذ بداية حرب غزة، قام الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بترتيبات مستمرة مع الاتحاد العالمي للصليب الأحمر لتسهيل ارسال المساعدات الإنسانية للشعب الإيراني وغيرهم من احرار العالم إلى أهل غزة.

وأضاف سليمي: وفي هذا الصدد، عقد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني عدة ندوات عبر الإنترنت مع الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر ورؤساء جمعيات الهلال الأحمر في فلسطين ومصر ودول أخرى في المنطقة وتم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على إنشاء صندوق إقليمي لمساعدة أهل غزة المظلومين وتجري المتابعات اللازمة لتشكيل هذا الصندوق.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الايرانية: يمكن للمواطنين تحويل تبرعاتهم النقدية لشعب غزة المظلوم إلى حساب جمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية .

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