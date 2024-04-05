شاهد.. زحف مليوني لاحرار اليمن احياء ليوم القدس العالمي

العالم - مراسلون

خروج جماهيري حاشد شهدته العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة في يوم القدس العالمي الذي يحييه اليمنيون رجالا ونساء في اكثر من مائة ساحة مشيرين إلى أهمية المناسبة ودلالاتها في تعزيز وحدة الأمة الإسلامية باعتبار القضية الفلسطينية هي الأولى والمركزية لها.

المشاركون عبروا عن ضرورة التحرك والتفاعل الإيجابي بكافة الأشكال والأساليب المتاحة نصرة لفلسطين ودعما واسنادا لقطاع غزة بالاستمرار في خيار المقاطعة الاقتصادية والخروج الشعبي الكبير في أنحاء العالم الإسلامي للتنديد بجرائم الكيان الإسرائيلي وإقامة الفعاليات المختلفة لفضح المجازر التي يرتكبها. ويرى المحتشدون ان يوم القدس العالمي رمزية يجب أن تحرك وجدان وضمير كل المسلمين تجاه القضية الفلسطينية حسب قولهم .

بيان التظاهرات الكبرى طالب شعوب العالمين العربي والإسلامي بالاستجابة للواجب الديني والانساني والقومي بمقاومة أعداء الأمة والضغط بكل مايمكن باتجاه ايقاف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة . وأشار البيان إلى أهمية إحياء هذا اليوم لما يشهده من حراك يغذي وحدة الأمة ويؤكد موقفها الثابت من قضاياها المحورية ويزيد مقاومتها عزما وارادة لمجابهة مخططات الأعداء وافشالها. الفعاليات تضمنت شعارات طوفان الأحرار واعلام فلسطين واليمن وهتافات التلبية للاقصى وفلسطين .

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