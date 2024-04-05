لقطات تظهر قتل جنود الاحتلال لأحد طالبي المساعدات شمال غزة

العالم- فلسطين

وأظهرت المشاهد، تعرض مدنيين فلسطينيين لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، بعد إنزال مساعدات من طائرات قرب السياج الحدودي شمالي القطاع، وذلك بالرغم من أنهم لم يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال وآلياته.

وتعمد جنود الاحتلال، كما تظهر اللقطات، قتل مدني فلسطيني يحمل مساعدات من خلال إطلاق النار عليه مرات عدة، وتركه ملقى على الأرض، ومنع إسعافه حتى استشهد على مرأى الجنود، ثم تجمعت حوله الكلاب.

وخلال العدوان على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال عشرات المجازر ضد طالبي المساعدات في شمالي القطاع، وخاصة عند دواري الكويت والنابلسي بمدينة غزة، كما استهدفت لجان العشائر المسؤولة عن تأمين مرور القوافل الإغاثية.

وكان المقرر الأممي الخاص للحق في الغذاء، مايكل فخري، اتهم الاحتلال في وقت سابق بتعمد قصف القوافل الإنسانية في غزة رغم معرفة مساراتها، متسائلاً: لماذا تسقط واشنطن المساعدات جواً رغم ما تسببه من فوضى؟

وأوضح المسؤول الأممي أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد وصول أي مساعدات إلى المحتاجين، وأنه يشن حرب تجويع واضحة، كما طالب بفرض عقوبات على إسرائيل لتجاهلها قرارات محكمة العدل الدولية.