يوم القدس قراءة في المشهد العالمي.. قرار مجلس حقوق الإنسان حول تصدير السلاح للكيان الأهمية والتنفيذ

العالم - بانوراما

المناسبة هذا العام شهدت زخما شعبيا كبيرا على خلفية الابادة الجماعية التي يتعرض لها اهل غزة، وسط التأكيد على معاني واهداف هذه المناسبة في رفد الامة بما تمتلك من مقومات لمواجهة الاستكبار العالمي والارهاب الاسرائيلي واحقاق الحق ونصرة المظلومين في فلسطين المحتلة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالأغلبية قرارا بحظر تصدير السلاح لكيان الاحتلال الاسرائيلي وبأغلبية ثمانية وعشرين صوتا مقابل اعتراض ستة،وامتناع ثلاثة عشر عن التصويت ،تبنى المجلس مشروع قرار قدمته باكستان لوقف مبيعات الاسلحة للكيان بسبب عدوانه على قطاع غزة.

ودعا المجلس إلى محاسبة تل ابيب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.كما بحث المجلس استخدام "إسرائيل" أسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة بقطاع غزة.وعارضت القرار الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين .

وتعد هذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال العدوان في القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.هذا وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن خمسة وخمسين دولة من أصل ست وخمسين في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.