تصعيد اسرائيلي علی مستوی جديد يطال بلدة مرجعيون

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الغارات الاسرائيلي علی المناطق الحدودية في لبنان، تعدت العشر غارات كان أبرزها ولأول مرة منذ بدء عملية طوفان الاقصی، استهداف بلدة مرجعيون.

وأضاف مراسل قناة العالم ان الغارة الاسرائيلية استهدفت أحد مراكز العمل الاجتماعي لحركة أمل ما أدی الی سقوط 3 شهداء وجريح.

وأشار مراسل العالم الی ان الغارات الاسرائيلية طالت بلدة شبعا، طير حرفا، وعيتا الشعب التي ارتقی فيها شهيداً علی طريق القدس، اضافة الی بليدا، ميس الجبل وبلدة الزلوقية وزبقين والاحراش الممتدة بين بلدة مارون الراس وبلدة يارون.

وأوضح مراسل العالم ان المدفعية الاسرائيلية اعتدت منذ الصباح علی بلدات كفركلا وبلدة حولا.

وأكد مراسل العالم ان المقاومة ردت علی الاعتداءات الاسرائيلية بسلسلة من العمليات العسكرية كان ابرزها استهداف ثكنة زرعيت بوابل من الصواريخ الموجهة.

وأشار مراسل العالم الی ان المقاومة الاسلامية في لبنان استهدفت ايضاً حدب يارون والمالكية والمنارة والمطلة حيث استهدف احد المنازل فيها للمرة الثانية ما أدی الی وقوع اصابات مؤكدة.