شاهد.. مسيرات ضخمة في باكستان بمناسبة يوم القدس العالمي

العالم - اسيا والباسيفيك

وتحتفي الدول الاسلامية ودول العالم الاخرى بيوم القدس منذ اعلانه من قبل الامام الخميني (رض)، حيث دعا الى اعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس.

وفي هذه المناسبة جدّد كبار المسؤولين الباكستانيين، في رسائلهم بمناسبة يوم القدس العالمي، التزامهم بتطلعات الشعب الفلسطيني، وأدانوا استمرار احتلال الکیان الصهيوني، وقالوا: يوم القدس هو يوم وحدة المسلمين وشعوب العالم لإنقاذ الفلسطينيين من براثن الکیان الغاصب وتحرير القدس.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد، صباح اليوم الجمعة رسالة لـ "محمد شهباز شريف" بمناسبة يوم القدس العالمي.

ووجه "شهباز شريف" التحية لشهداء غزة وطالب المجتمع الدولي بإنهاء صمته تجاه الإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد إسرائيل وقال: إنها حقيقة بديهية أن "إسرائيلط الغاصبة فرضت على الشعب الفلسطيني وبداية هذا الأمر قصة حزينة لم تكن في 7 أكتوبر 2023، بل منذ أكثر من 7 عقود.

وقال: يحتفل الشعب الباكستاني، ومعه الدول الإسلامية الأخرى، اليوم وفي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، دعمًا لإخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين، بيوم القدس العالمي وفي هذا اليوم، بينما تجدد حكومة باكستان التزامها بتطلعات الشعب الفلسطيني فإنها تدين استمرار احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية.

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